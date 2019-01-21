"تعليم القريات" يعقد اللقاء الثاني للقيادات التعليمية

رعى مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، اللقاء الثاني للقيادات التعليمية بـ"تعليم القريات"، بحضور المساعد للشؤون المدرسية محمد بن ثابت الزايدي والمساعد للشؤون التعليمية المكلف مشعل بن محمد الحواس والمساعدة للشؤون التعليمية "بنات" نورة محمد المحيميد ورؤساء ورئيسات الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس.

وبدأ اللقاء بتلاوة القرآن الكريم ثم تحدث مدير التعليم عن أهمية هذا اللقاء وضرورة التركيز على النواتج التعليمية ومستويات التحصيل الدراسي للطلبة وطالب قادة وقائدات المدارس بالتخطيط السليم لتحسين المنتج التعليمي واستعرض نتائج الاختبارات التحصيلية ومستويات المدارس.

وأكد على مبدأ الشفافية في التعامل مع النتائج انطلاقًا لتحسينها ورعاية الطلبة.

وقدّم منور فياض النصري ورقة العمل الأولى بعنوان "قراءة في نتائج الفصل الدراسي الأول"، حيث أظهر خلالها مستوى النتائج وأبرز الملاحظات، متحدثًا عن الفجوة الواقعة بين النتائج لعامة ونتائج اختبارات القدرات والتحصيلي.

وقدمت "المحيميد"، من ناحيتها، ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الاجتماعية وأثرها في التحصيل الدراسي"، موضحة عددًا من النقاط التي تركز على مسؤولية الأفراد والمجتمعات في تحسين المستوى التحصيلي للطلبة .

أمّا مدير الإشراف التربوي عادل بن منير الزايدي فقد قدّم ورقة عمل بعنوان "التحصيل الدراسي بين الواقع والمأمول"، كشف خلالها مستوى التحصيل بالبيانات والأرقام ومراحل تطوره خلال السنوات الماضية.

وقال: "تعليم القريات" حقق تقدمًا نوعيا في مستوى نتائج القدرات والتحصيلي بالمقارنة بين عامي ١٤٣٦ و١٤٣٩هـ.

وقدمت مديرة الإشراف التربوي عائشة شنوان العنزي عرضًا لمشروع "تجويد بيئات التعلم" أوضحت خلاله الدليل الخاص بالمشروع ومراحل التنفيذ والمدارس التي ستطبق المشروع على المراحل المقررة.

بدوره؛ قدم رئيس شعبة الصفوف الأولية ورقة عمل بعنوان "المهارات الأساسية للتعلم"، تناول خلالها أبرز المهارات الأساسية للتعلم والأساليب الطرائق والاستراتيجيات الخاصة بتعليم هذه المهارات.

وحظيت أوراق العمل بمشاركات فاعلة ومتميزة من الحاضرين للقاء، ثم في ختام اللقاء أثنى "الثبيتي" جهود قادة وقائدات المدارس في تحسين عمليات التعلم، مشيرًا إلى سقف الطموحات المرتفع لـ"تعليم القريات" في رعاية الطلاب.