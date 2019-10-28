استفادة ألفي أسرة من مشروع "خيرات" "احفظها وأطعمني"

بدعم من اللؤلؤة الوقفية بـ 120 ألف ريال

ثمنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، لمشروع "احفظها وأطعمني".

ويهدف المشروع إلى جمع الفائض من أجود أنواع الطعام غير الملموس من الفنادق والقاعات، وتغليفه وتوزيعه على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.

ودعمت مؤسسة "اللؤلؤة" جمعية "خيرات"، بمبلغ 120 ألف ريال، للمساهمة في إطعام ألفي فقير يوميًا لمدة شهر.

خيرات احفظها وأطعمني

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28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 05:51 PM

بدعم من اللؤلؤة الوقفية بـ 120 ألف ريال

استفادة ألفي أسرة من مشروع "خيرات" "احفظها وأطعمني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ثمنت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية، لمشروع "احفظها وأطعمني".

ويهدف المشروع إلى جمع الفائض من أجود أنواع الطعام غير الملموس من الفنادق والقاعات، وتغليفه وتوزيعه على الأسر الفقيرة المسجلة بالجمعية.

ودعمت مؤسسة "اللؤلؤة" جمعية "خيرات"، بمبلغ 120 ألف ريال، للمساهمة في إطعام ألفي فقير يوميًا لمدة شهر.

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خيرات احفظها وأطعمني

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