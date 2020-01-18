زوجة "بن سعدي" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح أمس الأول خضراء بنت سعيد بن عبد الخالق، زوجة الشيخ محمد بن سعدي، والفقيدة والدة سعيد وإبراهيم وعبدالله وسعدي.

وتمت الصلاة على الفقيدة بعد صلاة العصر بالحرم ودفنت في مقابر شهداء الحرم بالشرائع، ويستقبل العزاء في منزل الشيخ محمد بن سعدي في مكة المكرمة، وللعزاء عبر الجوال ابنها عبدالله 0555550060 .