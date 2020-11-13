قمة "V20" تختتم فعالياتها "افتراضيًا" وتصدر حزمة من التوصيات

تضمنت التأكيد على توظيف القيم في إيجاد حلول لمشكلات القرن

اخُتتمت، يوم الثلاثاء الماضي، أعمال قمة القيم "V20 " افتراضياً، خلال اجتماع ضمّ أكثر من ألفي مشارك ومتحدث من الخبراء والممارسين في مجال القيم.

وجاءت إقامة هذه القمة، للمرة الأولى، خلال احتضان المملكة العربية السعودية لأعمال مجموعة دول العشرين لعام 2020م، للمشاركة الفعّالة في أعمال المجموعة.

واستهدف الحدث تعزيز اتباع منهجية تتمحور حول تلبية احتياجات الأفراد، لاتباعها عند إعداد السياسات العامة التي تركز على الاستفادة من قيم الأفراد لإيجاد حلول جديدة لأكثر المشكلات إلحاحًا في العصر الحالي. وإبراز الدور المحوري للقيم في تحقيق أهداف سياسات مجموعة العشرين، وتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة.

كما ركزت القمة على تعزيز اتساق السياسات العامة وفعاليتها واستمراريتها، من خلال زيادة الوعي بالدور المنهجي للقيم، وإيضاح الأسباب الكامنة وراء هذا الدور والكيفية التي تنبثق منها القيم في الإجراءات والآليات والمؤسسات والأنظمة، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين المخرجات التنظيمية، لزيادة جودة الحياة المعنية بتعزيز رفاهية الإنسان.

وقد اختتمت القمة أعمالها برفع مجموعة من التوصيات التي تصب في مصلحة الأفراد والمجتمعات، اشتملت على تعزيز الموضوع الشامل لمجموعة دول العشرين لهذا العام وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، كما تناولت التحديات العالمية التي يمكن للسياسات توظيف القيم في التصدي لها والتغلب عليها.

ومن بين التوصيات الصادرة عن القمة "وضع أدوات مناسبة لتعزيز كفاءة المواطنين في التعامل مع المعلومات بوعي وتأنٍ، والعمل على تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز عمليات بناء الثقة الشاملة، بالإضافة إلى استعراض أثر السياسات الوطنية وممارسات الأعمال والمبادرات المجتمعية على تحفيز مستويات أعلى من المسؤولية".

ودعت القمة كذلك إلى جمع أفضل ممارسات السياسات والدروس المستفادة من الدول الأعضاء في تطبيق ممارسات الابتكار التعاوني ونشرها؛ لتسريع وتيرة التقدم في معالجة التحديات المجتمعية المعقدة. إلى جانب إنشاء منصة لربط قادة القطاعين العام والخاص وممثليهما ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحديد المبادرات التي تقود التحول التنظيمي، ولا سيما المبادرات الثقافية والمبادرات المستندة إلى القيم.

وتناولت فرق العمل المتخصصة، خلال اجتماعاتها في الأشهر الماضية، التحديات المرتبطة بكل مجال من مجالات الأولوية، والتي ركزت على ثلاثة مجالات أعدت وفقاً للتحديات العالمية الرئيسة، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة لمجموعة العشرين في عام 2020، شملت "القيم العالمية والذي بحث تسخير القيم المشتركة لتعزيز الأهداف الوطنية العالمية، وقيم القيادة الذي تناول كيفية مساهمة القيم في تشكيل النتائج المؤسسية، وجودة الحياة للتركيز على كيفية تعزيز القيم لرفاهية المجتمع".

وقد ركزت القمة على الآثار المترتبة على مجموعة العشرين في مناقشات مكثفة تستند إلى استعراض مستفيض للواقع الحالي والدراسات السابقة، فيما أُدرجت نتائج هذه المناقشات والتوصيات المعنية بها في ثلاثة موجزات للسياسات.

ورحبت رئيسة قمة القيم V20 والرئيس التنفيذي لمسك القيم، ديمة آل الشيخ، في كلمتها الافتتاحية بقادة الفكر والخبراء والعاملين في مجال القيم، وحثت الجميع على اكتشاف الطرق الممكنة لعيش حياة تقودها القيم.

وأضافت "آل الشيخ": الجميع يدرك أن هذا العام يبدو مختلفاً عن غيره من الأعوام السابقة، ما يجعل العالم بحاجة ملحة لمناقشة القيم، ويضع الجميع أمام مسؤولية إحداث تغييرات جوهرية لدفع العالم نحو التحول إيجاباً، فيما يتعلق بقضاياه الملحة كالمناخ والتركيبة السكانية والتقنية ومعدل الأعمار، بجانب القضايا الأخرى التي تستدعي من الجميع أفراداً وحكومات مواجهتها.

وأكدت أن مجموعة تواصل القيم تؤمن بقدرة القيم على صناعة الفرق عالمياً في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، قال الدكتور غازي بن زقر شيربا من مجموعة تواصل القيم V20 ، إن الإنسان بحاجة لمزيد من التفكير كلما تقدم اجتماعياً، موضحًا أنه يجب على المجتمع العالمي البدء في منح ثقته للبيئة المحيطة، بما فيها من المنظمات من حوله والمجتمع المدني، بصفتهم مقدمي الحلول المبتكرة للمشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.



وفي كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية" د. بدر البدر، أن مهمة المؤسسة تتمثل في اكتشاف وتطوير وتمكين الشباب السعودي ليصبحوا مواطنين عالميين نشيطين، حيث تتحقق هذه المهمة بتوفير المهارات العملية والفرص الحقيقية التي يحتاجها الشاب على أرض الواقع.

وقال: الشباب، حسب مؤشر الشباب العالمي، لديهم القيم التي ستمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.

وأشار إلى أن تسارع التحديات التي شهدتها السنوات الأخيرة، كتغير المناخ والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجيا مع ظهور وباء كورونا المستجد، من شأنه أن يركز الاهتمام أكثر من أي وقت مضى على أن تصبح قيم شباب المستقبل القيم التي تحدد اهتمام المجتمع العالمي.

وأضاف: "مسك الخيرية" تسعى لتقديم خارطة طريق لتمكين الشباب من قيادة مجتمعاتهم، والتي تبرهن وتذكر دائماً على أهمية القيم للوصول للقيادة الناجحة، والنابعة من إيمان تام بأهمية القيم التي يتبناها الشباب لبناء مستقبل مجتمعاتهم.

ويتوقع أن تساهم حملة الحشد الجماعي التي تقودها مجموعة تواصل القيم V20 ، وهي مجموعة غير رسمية ضمن مجموعات تواصل قمة العشرين، في صياغة البيان الرئيسي، وتقديم حزمة من التوصيات في هذا الصدد.