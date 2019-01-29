"انتحاريان" يهاجمان مركزًا للشرطة في جنوب إيران

"راشدي" أشار إلى إصابة 4 أشخاص

نقلت "رويترز" عن موقع نادي الصحفيين الشبان الإخباري المرتبط بمحطة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران أن انتحاريَّيْن فجَّرا نفسَيْهما أمام مركز للشرطة في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم (الثلاثاء).

وأشار رئيس مركز الطوارئ الطبية في إيران فريبرز راشدي إلى أن انفجارَين بقنبلتَين صوتيتَين وقعا في مدينة زاهدان شرقي البلاد.

وذكر "راشدي" أن الانفجارَين أسفرا عن وقوع 4 جرحى، حالاتهم مستقرة.