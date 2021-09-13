انطلاق المؤتمر الاستثماري الافتراضي الرابع للمجموعة المالية هيرميس

أكبر ملتقى استثماري في الأسواق الناشئة والمبتدئة.. أكثر من 720 مستثمرًا دوليًّا

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن انطلاق أعمال النسخة الرابعة من «المؤتمر الاستثماري الافتراضي الرابع للمجموعة المالية هيرميس»، تحت عنوان "الأسواق الناشئة والمبتدئة في 2022، بعد تعافي الاقتصاد"، والذي سينعقد خلال الفترة من 13- 21 سبتمبر 2021، وتديره المجموعة المالية هيرميس من خلال منصة رقمية تفاعلية.

وسوف يشهد المؤتمر مشاركة ممثلي الإدارة التنفيذية لحوالى 215 شركة من 35 دولة؛ فضلًا عن أكثر من 720 مستثمرًا دوليًّا من 260 من أبرز المؤسسات المالية؛ بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول الأوضاع التي تشهدها الأسواق الناشئة والمبتدئة خلال العام المقبل.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس: إن المستثمرين في الأسواق الناشئة والمبتدئة يتطلعون إلى معرفة التطورات العالمية وبحث فرص النمو المحلية الواعدة؛ وذلك في ظل حالة التعافي المرتقبة للأسواق. وقد ارتفعت قاعدة الأصول المجمعة في كل من الأسواق المبتدئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بمؤشرات الأسواق الناشئة خلال عام 2021؛ وذلك بفضل التحسن الملحوظ في أنشطة قطاع التجزئة والتدفقات الاستثمارية الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار عبيد إلى أننا نتطلع من خلال المؤتمر في نسخته الحالية إلى تبادل الرؤى التحليلية الثاقبة بشأن حالة التعافي التي سوف تمر بها الأسواق خلال عام 2022؛ وذلك من خلال الاجتماعات التي سيعقدها مجموعة كبيرة من المستثمرين والمديرين التنفيذين من الشركات التي تعمل بالأسواق الناشئة والمبتدئة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ وهو ما سيتيح لهم الفرصة لاستكشاف فرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها الأسواق.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قد نجحت على مدار عقود في إدارة وتنظيم مجموعة من أبرز المؤتمرات الاستثمارية التي تركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك مؤخرًا الأسواق الناشئة والمبتدئة. وقد قامت الشركة بإدارة وتنظيم المؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول بنجاح في يونيو من عام 2020، والذي حاز إشادة واسعة من مجتمع الاستثمار الدولي، في ضوء قدرة الشركة على عقد المؤتمر الأبرز للشركة "One-on-One" من خلال منصة رقمية متطورة استجابةً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس (كوفيد-19). وفي تطور لاحق، نجحت الشركة في إقامة النسخة الثالثة من ذلك المؤتمر، والذي شهد انعقاد 12 ألف اجتماع بين ممثلي الإدارة التنفيذية لأبرز 197 شركة من 28 دولة؛ فضلًا عن 700 مستثمر دولي من أبرز 253 من المؤسسات المالية بقاعدة أصول مدارة بقيمة تربو على 898 مليار دولار.

وقال "عبيد" إنه مع اقتراب نهاية العام الحالي الذي شهد العديد من التحديات؛ فإنه متفائل بقدرة الأسواق الناشئة والمبتدئة على التعافي خلال عام 2022؛ مؤكدًا أن فعاليات هذا المؤتمر سوف تشهد مناقشة مستفيضة للعديد من القضايا، كالتأثيرات المستقبلية للتضخم في اقتصاديات الأسواق الناشئة والمبتدئة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ما سيحدث بشأن الدورة الفائقة للسلع، وأعباء المستويات المرتفعة للديْن.

وتحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات؛ حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 37 عامًا من الإنجاز المتواصل؛ لتصبح المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف يضم أكثر من 5500 موظف. وتتخصص الشركة في تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي عام 2015 قامت الشركة بإطلاق قطاع التمويل غير المصرفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولى إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصغر والتأجير والتخصيم، بالإضافة إلى أعمال الشركة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين. ويعكس ذلك استراتيجية تنويع باقة المنتجات والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشركة؛ وهو ما أثمر عن التوسع بصورة مباشرة في باكستان وبنجلادش وفيتنام وكينيا ونيجريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.