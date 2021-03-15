الإمارات: 1.898 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي المتعافين بلغ 408.085 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 2438 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة.