أمين الطائف يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

أجرى معايدة افتراضية لمنسوبي الأمانة عبر تطبيقCisco Webex

هنأ أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الوطن الغالي وقيادته الرشيدة وشعبها الكريم باليمن والمسرات، وأن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يرفع البلاء والوباء عنها وعن الناس أجمعين.

وكان "آل هميل" قد أجرى معايدة افتراضية لمنسوبي الأمانة عبر تطبيقCisco Webex ، هنأهم فيها بالعيد السعيد، وأشاد بدورهم الكبير الذي يبذلونه وما زالوا يواصلون، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد عليهم المناسبات السعيدة أعوامًا عديدة.