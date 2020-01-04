بالإجماع.. برلمان ليبيا يلغي الاتفاقيتين المشبوهتين ويحيل "السراج" للقضاء

شابهتهما مخالفات دستورية وقانونية ومطالب بسحب جنسية الموقعين عليهما

قرر البرلمان الليبي، اليوم السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين فايز السراج ورجب طيب أردوغان، كما تم التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء.



ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد شهدت جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، تصويت النواب بالإجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين حكومة طرابلس ونظيرتها التركية.



وتم التصويت بالإجماع على إحالة الموقعين على الاتفاقيتين للقضاء بتهمة "الخيانة العظمى"، ويتعلق الأمر بالسراج ووزيري خارجيته وداخليته، وكل من ساهم معه في التوقيع.



وقال أحد النواب، خلال مداخلته: إن المذكرتين مع تركيا "مرفوضتان"؛ حيث شابهتهما العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، مطالبًا بسحب الجنسية من كل من وقع عليهما.



وكان "أردوغان والسراج"، قد أبرما في نوفمبر الماضي اتفاقية أمنية تتيح عمليًّا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك؛ الأمر الذي قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.



كما وقّع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.



ويأتي تصويت اليوم على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.



وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.

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في جلسة طارئة.. وأعضاء بالمجلس اتهموا رئيس الحكومة بجريمة "خيانة عظمى"

بالإجماع.. البرلمان الليبي يرفض اتفاق "الوفاق وتركيا" ويحيل السراج للنائب العام

رفض البرلمان الليبي، اليوم في، جلسة طارئة، المصادقة على الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، وصوّت بالإجماع على رفض الاتفاق، كما أحال رئيس حكومة الوفاق ووزير خارجيته للنائب العام.



وكان قد اتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.