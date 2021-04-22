"أمرابط" إلى الدوري "الإسباني" ولاعب "هولندي" يحل محله في "النصر"

تداولت وسائل إعلام مغربية أنباءً عن اقتراب رحيل المغربي الدولي نور الدين أمرابط عن صفوف النصر، حيث أكّدت على أن النادي السعودي دخل بالفعل في مفاوضات مع من سيحل محل اللاعب.

وقالت صحيفة hespress الناطقة باللغة الفرنسية إن اللاعب على وشك مغادرة النادي السعودي وأن النصر يفكر في فراق اللاعب المغربي الدولي في أقرب وقت هذا الصيف بهدف التعاقد مع لاعب هولندي.

وتابعت الصحيفة أن الإدارة النصراوية وجدت بالفعل بديلاً له، حيث تركزت أنظارها على اللاعب الهولندي ستيفن بيرغويس الذي يلعب حاليًا في فينورد .

وأكدت الصحيفة أن أمرابط تلقى عرضًا من أحد الأندية في الدوري الإسباني، حيث أعرب عن موافقته المبدئية في انتظار نتيجة المفاوضات بين الجانبين في الأشهر المقبلة .

واختتمت الصحيفة حديثها بأن أمرابط قدم موسمًا أول جيدًا في النصر، قبل أن يتراجع مستواه في الآونة الأخيرة، علماً بأنه ظهر في 27 مباراة خلال موسم كرة القدم الحالي، ساهم بخمسة أهداف .

وكان اللاعب المغربي الدولي قد انضم إلى النصر في 2018، حيث أعرب مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى القارة العجوز خاصة للدوري الهولندي عندما ذكر لشبكة FOX Sports في سبتمبر الماضي: "إف سي أوتريخت سيكون مثالي".