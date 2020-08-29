غدًا .. أكثر من 98 ألف طالب وطالبة بـ"تعليم نجران" ينطلقون في رحلة التعليم عن بُعد

"العتيبي": اكتمال كل الاستعدادات من أجل بداية جادة عبر "مدرستي" وقنوات عين

يفتتح أكثر من 98 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بمنطقة نجران غدًا عامهم الدراسي الجديد 1442هـ (عن بُعد) للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اكتمال كل الاستعدادات من أجل بداية جادة عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية ويكتمل النجاح بدعم من الأسرة وأولياء الأمور.

وأضاف الدكتور العتيبي، أن إعلان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة عن بعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكن أبنائنا الطلاب والطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يدًا بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي.

ونوه بمتابعة أمير منطقة نجران وسمو نائبه لجهود الإدارة، وعناية وحرص معالي وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

وشدد على قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بضرورة مضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور مقدمًا شكره لكل منسوبي ومنسوبات تعليم نجران على جهودهم المميزة في تحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.