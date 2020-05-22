شيفيلد يونايتد: عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي والمتحكم الأول

نفى ما يتردد ويشاع في بعض وسائل الإعلام

أكد نادي شيفيلد يونايتد، الخميس، أن الأمير عبدالله بن مساعد لا يزال المالك الرئيس للنادي، والمتحكم الأول في الهيكل الإداري.



وجاء بيان شيفيلد للرد على تقارير الصحف الإنجليزية، التي قالت بأن الأمير عبد الله بن مساعد تخلى عن إدارة ناديه منذ فترة.



وأكد شيفيلد أن الأمير عبد الله بن مساعد يشرف على كل كبيرة وصغيرة داخل الفريق دون تغيير، نافياً وجود أي تخل عن السلطات أو ما شابه.



واختتم النادي الإنجليزي بيانه، بالإشارة إلى أنه سيعلن أي تغييرات إدارية داخل النادي بمجرد حدوثها.

