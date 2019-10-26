بالفيديو وفي مشهد نادر.. طيار سعودي "يناور" ويتجنب صاروخًا حوثيًّا في صعدة‫

‫تعامل باحترافية في مروحية الأباتشي السعودية

نشر الإعلامي السعودي هاني الصفيان، المراسل الحربي لقناتَي "العربية والحدث"، عبر حسابه بموقع التواصل، مشهدًا عسكريًّا نادرًا لطيار مروحية الأباتشي السعودية لحظة تعامله باحترافية عالية، وذلك بعد محاولة استهدافه بصاروخ من نوع "سام 7" في صعدة.

يُشار إلى أن كتيبة الرعب السعودية من طراز الأباتشي تتمتع بأنظمة حماية حساسة ذات فاعلية كبيرة ومضادة للصواريخ، وتعقب الموجه بالليزر والصواريخ الحرارية.. كما تصنف في العالم ضمن أفضل وأدق الأسلحة الهجومية التي تستخدم في الحروب.