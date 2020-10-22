خميس مشيط.. ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية المخزنة دون أدنى اشتراطات

"الغذاء والدواء": أغلقنا المنشأة وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة

رصدت #الغذاء_والدواء في #خميس_مشيط مستودعًا مخالفًا يخزّن الأغذية دون تطبيق أدنى اشتراطات التخزين.

وقالت الهيئة عبر حسباها في تويتر: تم ضبط 32 طنًّا من المواد الغذائية وإغلاق المنشأة واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات اللازمة.