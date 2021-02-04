حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى العاشرة مساء

الأرصاد: تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى ‏الرؤية ‏وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّنت هطول أمطار رعدية، ‏تُسبق برياح نشطة ‏مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار، تؤدي ‏إلى ‏تدنٍّ في مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.‏‎‏