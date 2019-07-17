بعد موجات الغبار.. أمطار جازان تزيل العوالق وتشجع الأهالي على التنزه

"الدفاع المدني" يدعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

تصوير: علي الهروبي: شهدت منطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة سبقتها موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات بالطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.

ولا تزال الرعود تسمع في السماء والبروق تضيء منذرة بهطول أمطار متوقعة، فيما تسببت الأمطار في تلطيف الجو وخفض درجات الحرارة ما دفع بالمواطنين إلى الخروج للتنزه وخصوصاً باتجاه البحر.

وكانت المنطقة قد شهدت موجة غبار شديدة، وغسلت الأمطار وجه المنطقة وأزاحت موجة الغبار التي نشطت بشكل كبير.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.