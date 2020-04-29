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مؤسس شركة "أمازون" أكثر المستفيدين من "الجائحة" و"ايلون ماسك" في الصورة

"كورونا" يضاعف ثروات أعضاء نادي المليارديرات بأمريكا والصين.. هنا قائمة

كشف تقرير أمريكي أن 34 مليارديرًا أمريكيًّا، زادت ثرواتهم بملايين الدولارات من بينهم 8 زادت ثرواتهم أكثر من المليار دولار خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الرسمية لوزارة العمل الأمريكية عن فقدان واحد من كل ستة عمال أمريكيين وظائفهم منذ منتصف مارس الماضي، في أكبر سلسلة خسائر في الوظائف في الولايات المتحدة.



وأشار تقرير معهد دراسات السياسات الأمريكي، إلى أن من بين أبرز الأسماء: جيف بيزوس مؤسس "أمازون"، وايلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس"، واريك يوان مؤسس شركة "زووم"، وغيرهم من أعضاء نادي المليارديرات، الذين زاد إجمالي ثروتهم بنسبة تصل إلى 10% تقريبًا.



وقال التقرير: إن "أكثر المستفيدين من جائحة كورونا هو جيف بيزوس الذي أضيفت لثروته مليارات الدولارات منذ بداية العام الجاري، بعد أن زاد الطلب الإلكتروني بشكل ضخم جداً منذ بداية فيروس كورونا، رغم وجود مشاكل كبيرة يكشف عنها الموظفون في أمازون الذين يؤكدون أنهم يعملون في ظروف خطيرة وصعبة، والشركة مهتمة بالأرباح أكثر من اهتمامها بصحة موظفيها".



فيما نمت ثروة ايلون ماسك، الذي بلغت مكاسب ثروته خلال العام الجاري 5 مليارات دولار، بعد أن ساعد في معالجة النقص في المعدات الطبية الحرجة، عقب أن دخلت شركة "سبيس إكس" في شراكة مع شركة "ميدترونيك" للأجهزة الطبية.



واستفادت ثروة الرئيس التنفيذي السابق لـمايكروسوفت ستيف بالمر، الذي ما يزال مساهماً في الشركة، من جائحة كورونا؛ حيث ارتفعت ثروته بمقدار 2.2 مليار دولار بعد أن شهدت تطبيقات التواصل سكايب ومايكروسوفت تيمز، زيادة كبيرة في النشاط اليومي.



وأشار المعهد إلى أن فاحشي الثراء في الصين كذلك استفادوا من هذه الأزمة؛ حيث إن 9 من أشهر مليارديرات صينيين حققوا أرباحًا ضخمة بلغت مليارات الدولارات، منذ بداية شهر فبراير وحتى بداية شهر أبريل الجاري.