أزمات أنقرة تتوالى.. أسعار السلع الغذائية ترتفع بنسبة 36.9%

خلال أكتوبر الجاري مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع في 77 سلعة

كشفت الدراسة التي أعدها اتحاد نقابات العاملين بالقطاع العام التركي عن "التضخم الشعبي"، عن زيادة بنسبة 36.9% في النفقات الغذائية خلال شهر أكتوبر الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ مما يعني استمرار وتزايد الأزمة الاقتصادية في البلاد.

واستندت دراسة "التضخم الشعبي" إلى الزيادة في أكثر من 77 سلعة غذائية، والتي قَيّمتها وحدة الأبحاث والتطوير بالاتحاد؛ حيث تُجري تقييمًا شهريًّا للأسعار بمدينة أنقرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "زمان" التركية؛ فقد عكست الدراسة تراجُع حجم نفقات السلع الغذائية خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو 9.5% مقارنة بالشهر السابق؛ في حين ارتفعت هذه النسبة بنحو 36.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، واستحوذت اللحوم والأسماك على 22.4% من إجمالي النفقات.

وأفاد اتحاد نقابات العاملين بالقطاع العام التركي، بأن 17.9 ليرة من بين كل 100 ليرة، يتم إنفاقها على سلع الأرز والخبز والبرغل والمعكرونة والشعرية ودقيق القمح.. وأن اللحوم والأسماك تستحوذ 22.4% من إجمالي النفقات؛ نتيجة لارتفاع أسعارها على الرغم من انخفاض معدلات استهلاكها.

ويستحوذ البيض والجبن والزبدة والألبان ومشتقاته على 13.4% من إجمالي النفقات الغذائية.

ومن بين كل 100 ليرة تنفق على السلع الغذائية، يشتري الأتراك بقيمة 5.5 ليرة زبدة وفاكهة بقيمة 10.8 ليرة، وخضروات بقيمة 15.1 ليرة، وسكرًا وعسلًا ومربى بقيمة 6.1 ليرة، وشايًا وقهوة بقيمة 3.1 ليرة، ومشروبات غير كحولية بقيمة 3.6 ليرة، وسلعًا غذائية أخرى بقيمة 2.2 ليرة، والباقي يُنفق على السمن النباتي والزيوت.

وشهد شهر أكتوبر الجاري تراجعًا بنحو 0.1% في أسعار الخبز والدقيق والأرز والبرغل والمعكرونة مقارنة بالشهر السابق؛ في حين ارتفعت نفقات اللحوم والأسماك بنحو 0.5%.

وخلال الشهر نفسه، ارتفع المُنفَق على البيض والألبان ومنتجاتها بنحو 3.1%، كما سجلت السمن النباتي الصلبة والسائلة زيادة بنحو 2%، وارتفعت نفقات الفاكهة بنحو 12.7% بجانب ارتفاع نفقات الخضروات بنحو 17.5% مقارنة بشهر سبتمبر.

وفي أكتوبر الجاري، شهدت النفقات الغذائية زيادة بنحو 36.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث شهد العام الأخير زيادة بنحو 16.2% في أسعار الخبز والدقيق والبرغل وما شابه، وزيادة بنحو 4.3% في أسعار اللحوم والأسماك، وزيادة بنحو 33.4% في أسعار البيض والألبان ومنتجاتها.

وارتفعت أسعار السمن النباتي والزيوت بنحو 15% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنحو 78.7%، وارتفعت أسعار الخضروات بواقع 68.2%.

وارتفعت أسعار البقوليات حوالى 10.4%؛ في حين ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأخرى بنحو 41.3%.