"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 08:34 PM

"الجبير" يُجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية هندوراس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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