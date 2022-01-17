" أبرد أسبوع بالعام تلبسوا زين".. "الزعاق": شباط ينفّذ وصية أمه

قال: برد الأزيرق كون الأجساد تزرق من البرد.. من الثلاثاء للخميس

حذّر خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق؛ من أن أبرد أسابيع هذا العام هو الأسبوع الحالي، وأبرد أيامه ثلاثة من الثلاثاء للخميس، وهو برد الأزيرق؛ كون الأجساد تزرق من البرد.

ولفت الزعاق؛ إلى أن حالة البرد الحالية "برد الشبط"، وشباط ينفّذ وصية أمه "المربعانية"، خلال هذا الأسبوع.. "تلبسوا زين ها الأسبوع".