4700 مدرسة في الرياض تحتفي برجال الدفاع المدني في يومهم العالمي

تحت شعار "السلامة أولاً" وبجناح افتتحه الفريق "العمرو"

شاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً"، بجناح في المعرض الذي افتتحه مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، في غرناطة مول، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبهذه المناسبة، نوّه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بأهمية تفعيل هذا اليوم لرفع الوعي لدى طلاب وطالبات مدارس التعليم في جوانب السلامة وتحقيق شعاره، ومشاركة رجال الدفاع المدني الاحتفاء بيومهم العالمي، وإعطاء هذه المناسبة المدلولات والبُعد المطلوب اجتماعياً وإعلامياً بتكثيف برامج التوعية والمشاركات في الفعاليات والمعرض المصاحب لها.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أنه تم توجيه جميع المدارس في المنطقة بضرورة تفعيل مناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني الذي وافق الأول من شهر مارس 2020م، في مختلف الأنشطة والوسائل المتعددة، كالإذاعة المدرسية والنشرات المتنوعة والمحاضرات التوعوية، وتفعيل خطط الإخلاء، وتنسيق الزيارات للمعرض المصاحب.

في سياق متصل، أوضح مدير الأمن والسلامة المدرسية الحميدي العنزي أن "تعليم الرياض" تشارك في معرض الدفاع المدني بجناح يحتوي على مشاركات المدارس، تتضمن لوحات تعريفية ومجسمات للتوعية بالسلامة المدرسية والأمن المدرسي، مشيرا إلى أن الإدارة عقدت العديد من الدورات والورش في مجال الأمن والسلامة والإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية للطلاب والطالبات، مستهدفين رفع الوعي بالسلامة وتعزيز سلوكيتها.