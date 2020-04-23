"فلكي": رؤية هلال رمضان ممكنة مساء اليوم.. والجمعة أول أيامه

"الثقفي": رؤية الهلال لا تعتمد على المراصد فقط ومتاحة لكل من حَبَاه الله حدّة البصر

كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس بمراصده الخاصة بثقيف في محافظة ميسان، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر، اكتملت صباح اليوم الخميس 30/ 8/ ١٤٤١هـ، حسب منازل القمر وحسب قرار المحكمة الشرعية.

وأكد الثقفي لـ"سبق" أن ولادة هلال شهر رمضان المبارك تمت عند الساعة 5:25 صباح اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يدرك الغروب بعد غروب الشمس بعمر ١٣ ساعة و٤٠ دقيقة، ويمكث في الأفق ما يقارب ثلث ساعة، ويقع جنوب الشمس وقرناه يميلان قليلًا لجنوب الكرة الأرضية، ورؤيته ممكنة بمشيئة الله في مرصديْ "تمير وسدير"، وبعض مراصد المنطقة الجنوبية، والغربية ما لم يكن هناك شدة غبار أو سحب تعيق الرؤية بالعين المجردة، مع الاستعانة بالتلسكوبات والمناظير التي تساهم في الرؤية بشكل أوضح.

وأشار الفلكي "الثقفي" إلى أن المساهمة في رؤية الهلال لا تعتمد على المراصد فقط؛ بل هي متاحة لكل من حَبَاه الله حدة البصر؛ استنادًا إلى إعلان المحكمة العليا والمساهمة في تحري رؤية الهلال أو إبلاغ أقرب محكمة عند ثبوت الرؤية؛ محتسبًا الأجر والثواب من الله، ولما فيه من التعاون على البر والتقوى.

وتَوقّع بعد مشيئة الله تعالى، أن غدًا الجمعة هو الأول من شهر رمضان المبارك، وعدته ثلاثين يومًا فلكيًّا، مختتمًا تصريحه بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولجميع الأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، والمسلمين عامةً بحلول شهر رمضان المبارك.