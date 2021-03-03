وزير الخارجية يبحث مع نظرائه العرب بالقاهرة سبل دعم التعاون المشترك

في لقاءات منفصلة تبادل خلالها وجهات النظر معهم حيال القضايا الإقليمية والدولية

‬التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مع نظرائه في عدد من الدول العربية، شملت وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني، وزير خارجية جمهورية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ155 العادية، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين هذه الدول والمملكة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.