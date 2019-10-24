نائب وزير الشؤون الإسلامية: الدفع عن السعودية من الإسلام

خلال حفل ختام ورشة برنامج "راسل" للتواصل الإعلامي

قال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد: إن الدفع عن المملكة من الدفع عن الإسلام؛ لأنها البلاد المباركة القائمة بهذا الدين.

وأضاف أن الجهاد أنواع، والجهاد الإعلامي من الجهاد باللسان. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب وزير الشؤون الإسلامية في حفل ختام ورشة العمل المتخصصة في "برنامج راسل" للتواصل الإعلامي، نظمته الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة، اليوم، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم، ومشاركة عدد من المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، وممثلين عن إدارات الإعلام والاتصال المؤسسي بفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وقال الدكتور يوسف بن سعيد: إن دين الإسلام جاء الله -جل وعلا - به ليظهره على الدين كله، ومن الظهور الذي يسره الله لهذا الدين، الوسائل الحديثة في العصور المتأخرة، وهي خير إذا استغلت في ذلك.

وأضاف "ابن سعيد" أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جعلها ولاة الأمر في هذه البلاد راعية للدعوة في الداخل والخارج، الدعوة الوسطية القائمة على كتاب الله وسنة رسوله، وهذه الدعوة لا يمكن أن تصل إلا بالإعلام، مشيرًا إلى أنه إذا وصلت من غيرنا فإنها لا تصل كما نريد، وإنما ستصل مشوهة، كما يفعل ذلك اليوم أعداء دين الله والبلاد.

وبين نائب وزير الشؤون الإسلامية، أن الوزارة تأمل من منسوبيها ممن هم يعملون في إدارة الإعلام، أن يكونوا على مستوى المسؤولية.

ونوه الدكتور يوسف بن سعيد إلى المتابعة التامة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لكل أعمال الوزارة ودعمه اللامحدود لمناشطها؛ ومن ذلك ما يتعلق بالعمل الإعلامي.

وشدد الدكتور "ابن سعيد" في ختام كلمته، على أهمية التحري والدقة في نقل الأخبار ومصادرها، لافتًا إلى أن الخطأ فيما يتعلق بالدعوة إلى الله أو بخبر من الأخبار سيكون مردوده السيئ على هذه البلاد المباركة، وهذا لا يرضاه عاقل فضلاً عن أن يرضاه منسوبو الوزارة.

عقب ذلك سلم نائب وزير الشؤون الإسلامية المشاركين بالورشة شهادات الحضور والدروع التذكارية للمنظمين، مقدمًا شكره وتقديره لجميع المشاركين والمنظمين لهذه الورشة.

وافتتحت الورشة، الأربعاء، بشرح لخطوات العمل في العلاقات العامة والإعلام وعرض عن آلية تحرير الأخبار.

وألقى المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات، المهندس خالد الثنيان، محاضرة عن مراحل العمل على التطبيق ومزاياه، وطريقة العمل به من خلال بناء نظام حاسوبي متكامل.

كما ألقى المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز العسكر، كلمة دعا فيها العاملين في الحقل الإعلامي بفروع الوزارة إلى العمل بروح الفريق الواحد، والمبادرة بإيصال المعلومة عن أي حدث أو مناسبة أو ملاحظة قد تحدث في المساجد وحلقات تحفيظ القرآن وغيرها.

وتحدث مدير مكتب تحقيق الرؤية عبدان بن أحمد العبدان، عن أهداف رؤية المملكة 2030 وأهمية إبراز مستهدفات الرؤية التي تقع في نطاق عمل الوزارة، مبينًا أن منسوبي الإعلام مرآة الوزارة في أعمالها.

وتخلل الورشة محاضرة لرئيس قسم الإعلام بالإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالوزارة، عبدالله بن يتيم العنزي، تحدث خلالها عن أساسيات صياغة الأخبار الصحفية للمناشط والمناسبات الخاصة بالوزارة وفروعها، وتدقيقها، مستعرضًا آلية اعتماد وبث الأخبار عبر وسائل الإعلام المختلفة، والبوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة.

يذكر أن "برنامج راسل" يأتي في إطار توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ إذ يؤكد أهمية التعاطي مع مختلف وسائل الإعلام والتعاون معها لإبراز الجهود التي تقدمها الدولة لخدمة العمل الإسلامي في كل مجالاته، وأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة الدعوة إلى الله في الداخل والخارج من خلال العديد من برامج ومناشط الوزارة في جميع قطاعاتها المختلفة.