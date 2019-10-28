بلدية الخرج تنهي مشروع مضمار المشي الجديد على طريق الملك سلمان

بطول 1335مترًا وفقًا للمعايير الصحية والعلمية

أنهت بلدية الخرج، مشروع مضمار المشي الجديد الواقع على تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بطول يبلغ 1335م وبعرض 20م.

ويحتوي "المضمار الجديد" على خدمات إضافية، و183 جلسة جانبية، ومصليين للرجال والنساء، إضافة إلى دورات للمياه موزعة في جنباته، كما روعي في تصميمه وضع مواقف للسيارات التي بلغت أكثر من 190 موقفًا.

ويعد المشروع الجديد الذي تم تصميمه بشكل احترافي، روعي فيه وضع مسارين للمشي الصحي على طول 25م للممشى الواحد، وذلك وفقًا للمعايير العلمية والصحية، والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم وتفريغ الشحنات الكهربائية الفائضة من الأقدام، وتنشيط الغدد العرقية وعضلات الأقدام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج، أحمد بن محمد البكيري، أن البلدية عملت على وضع خطط متكاملة ضمن رؤيتها لتحسين نمط الحياة، وذلك من خلال زيادة عدد المسطحات الخضراء ومواقع التنزه، ويأتي مشروع المضمار بطريق الملك سلمان ضمن تلك المشروعات التي تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع، لممارسة رياضة المشي ورفع مستوى الصحة العامة ومتنفس للأهالي.

يُذكر أنه سيدشن محافظ محافظة الخرج، مساعد بن عبدالله الماضي، وبحضور وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون البلديات صالح بن عبدالعزيز المخضوب، مضمار المشاة الجديد، وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم الموافق 2-3-1441هـ.