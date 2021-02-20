كورونا في فلسطين.. 599 إصابة جديدة و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8% والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 10 وفيات، و599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و591 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين، بلغت 93.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 72 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.