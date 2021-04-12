رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة

تَوَقّع أن يمكث في الأفق 21 دقيقة.. وقال عن "المحتمل": أقل من الأيام الماضية

توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الاثنين -حسب تقويم أم القرى- أفضل من أمس الأحد؛ رغم صعوبة ترائي #هلال_شهر_رمضان لأسباب صغر حجم الهلال.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "احتمال بعض الغبار والغيوم، ومتوقع أن يكون أقل من الأيام الماضية".

وتابع: "رؤية الهلال متوقعة بصعوبة، ومتوقع أن يمكث في الأفق من 21/دقيقة".