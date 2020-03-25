متحدث الأمن العام لـ"سبق": منع الدخول والخروج من المدن الثلاث يبدأ الساعة الـ3 عصرًا

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ تطبيقه بدءًا من الساعة الثالثة من عصر يوم غد الخميس.الأمن العام المتحدث الرسمي للأمن العام منع الدخول والخروج من المدن فيروس كورونا الجديد
أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أن منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، الذي جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ تطبيقه بدءًا من الساعة الثالثة من عصر يوم غد الخميس.