"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته "الآسيوية".. بثلاثية في مرمى "أجمك"

عاد لسكة الانتصارات بثلاثية

اعتلى الهلال صدارة مجموعته الآسيوية عقب نهاية مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ونجح الهلال في التغلب على أجمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، حيث جاءت الأهداف عن طريق لوسيانو فيتو وبافيتمبي غوميز وياسر الشهراني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة في حين توقف رصيد أجمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 12:12 AM

عاد لسكة الانتصارات بثلاثية

"الهلال" يعتلي صدارة مجموعته "الآسيوية".. بثلاثية في مرمى "أجمك"

محمد السيّد

الرياض

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اعتلى الهلال صدارة مجموعته الآسيوية عقب نهاية مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ونجح الهلال في التغلب على أجمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، حيث جاءت الأهداف عن طريق لوسيانو فيتو وبافيتمبي غوميز وياسر الشهراني.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 10 في صدارة المجموعة في حين توقف رصيد أجمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.

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