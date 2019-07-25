"مايكروسوفت" تجهز لمفاجأة الجميع بـ"الذكي ذي الروحين"

كشفت تقارير صحفية عن تسجيل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية براءة اختراع جديدة ستفاجئ الجميع بجهاز "ذكي ذي روحين".

وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت تنوي أن تطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير "سرفس برو"، والذي سيكون قابلاً للطي.

وستطلق مايكروسوفت حاسبها الجديد خلال عام 2020، والتي ستوفر فيه تقنيات جديدة ستجعله أول جهاز قابل للطي، يتمتع بتقنيات ذكية متعددة الوظائف.

ووفرت مايكروسوفت لمستخدمي "سرفس برو" القابل للطي، أزراراً جديدة وطرقاً مختلفة للتفاعل مع تخطيط الشاشة المزدوجة.

ويمكن لحاسب "سرفس برو" أن يتحول لجهاز قابل للطي في وضعيات مختلفة عن طريق "مشغل ميكانيكي" جديد.

وتوفر "مايكروسوفت" أزراراً جديدة على شاشة سرفس برو القابلة للطي، حيث لن يتحكم "المشغل الميكانيكي" في وضعية الشاشة أفقياً وعمودياً فقط، بل تتحكم في أنشطة أخرى داخل الجهاز، مثل تفعيل وضع السكون مثلاً أو غيرها من المهام.

كما أنه سيدعم "مايكروسوفت" تقنية "الشحن اللاسلكي"، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح أخف وأكثر سلاسة.