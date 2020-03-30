بأول إذاعة مدرسية عن بعد  ..هكذا واجه طلاب "ابتدائية بصبيا "كورونا"

﻿ تحت عنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن"

نفذ طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة ابن خلدون بصبيا إذاعة مدرسية عن بعد كأول مدرسة تقوم بتنفيذها بعد تحويل العملية التعليمية النظامية إلى دراسة، ضمن احترازات فيروس كورونا.

وجاء تنفيذ الإذاعة المدرسية بعنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن" بمشاركة مجموعة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي بعد التنسيق مع أولياء أمورهم من قِبل المدرسة، حيث تم تنفيذ الفكرة وتعميمها على كل طلاب المدرسة.

فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 10:43 PM

﻿ تحت عنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن"

بأول إذاعة مدرسية عن بعد  ..هكذا واجه طلاب "ابتدائية بصبيا "كورونا"

فهد كاملي

صبيا

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نفذ طلاب الصف الأول ابتدائي بمدرسة ابن خلدون بصبيا إذاعة مدرسية عن بعد كأول مدرسة تقوم بتنفيذها بعد تحويل العملية التعليمية النظامية إلى دراسة، ضمن احترازات فيروس كورونا.

وجاء تنفيذ الإذاعة المدرسية بعنوان "تعليمنا لن يتوقف من أجل الوطن" بمشاركة مجموعة من الطلاب في الصف الأول الابتدائي بعد التنسيق مع أولياء أمورهم من قِبل المدرسة، حيث تم تنفيذ الفكرة وتعميمها على كل طلاب المدرسة.

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فيروس كورونا الجديد

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