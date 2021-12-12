فيديو مآسي أعاصير أمريكا.. سقط عليهم جدار بطول ملعب كرة قدم

شاهد.. إعصار الدمار الشامل والضحايا أكثر من 70 قتيلًا

تأكد مقتل ما لا يقل عن ستة من العاملين في شركة أمازون، السبت، في مخزن بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة، عندما اجتاحت سلسلة من الأعاصير المنطقة؛ مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط جدار سميك -أطول من ملعب لكرة القدم- فوق العمال.

وقال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد: إن 45 من موظفي أمازون نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتخلت السلطات عن أمل العثور على أحياء آخرين مع تحولها من جهود الإنقاذ إلى جهود الانتشال التي من المتوقع أن تستمر لأيام.

واجتاحت أعاصير مدمرة ست ولايات أمريكية مساء الجمعة مُخَلّفة دمارًا شاملًا في كل شيء من منازل وشركات، كما تسببت الأعاصير في مقتل أكثر من 70 شخصًا حتى الآن.

وبثت وسائل إعلام أمريكية لقطات مروعة من الدمار الذي تسببت به الأعاصير.

وقال "ويتفورد": إن مصنع أمازون تعرض للإعصار في نحو الساعة 8:38 مساء. وكانت قوة الرياح شديدة لدرجة أنها اقتلعت سقف المصنع وانهار المبنى نفسه، ويُظهر فيديو التُقِط جوًّا آثارَ الدمار الذي ألحقه الإعصار بالمصنع.

وأضاف أنه لم يتضح عدد العمال الذين ما زالوا في عداد المفقودين؛ لأن أمازون لم يكن لديها تعداد دقيق لعدد الأشخاص الذين يعملون في الموقع وقت حدوث الأعاصير.

وتجمع الزملاء وأفراد عائلات العمال أمام أنقاض المبنى؛ في محاولة لمعرفة أي أخبار عن أحبائهم.

وقال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لأمازون، على تويتر: إن الشركة "في غاية الأسى لفقد" أفراد من عامليها، وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.