خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1173 إصابة بكورونا و12 وفاة و1448 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 587676 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12737، فيما تم تسجيل 1448 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 525792 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 49147، منهم 188 يرقدون في العناية المركزة.