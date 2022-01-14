وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الاجتماعية السنغافوري

بحثا فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ماساقوس ذو الكفل، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة سنغافورة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.