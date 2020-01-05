"مرور الرياض" تنبّه: تجمُّع لمياه الأمطار على "الدائري الجنوبي" وجارٍ التعامل

العاصمة كانت قد قضت ليلة ماطرة ترافقت بالبرق والرعد وبزخاتٍ من البَرَد

نبّهت إدارة مرور منطقة الرياض، قائدي المركبات بوجود تجمُّع لمياه الأمطار على "الدائري الجنوبي"؛ موضحة أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجته.

وهطلت على العاصمة الرياض، ليلة أمس وصباح اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً، ترافقت بالبرق والرعد وبزخاتٍ من البَرَد الذي كان متراكماً في أحياء عدة متفرقة.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً وإنذاراً جديداً لمنطقة الرياض من حالة أمطار رعديّة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً، يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.