عيادات "تطمن" في تبوك تقدم خدماتها لـ 17400 مستفيد

قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 17399 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وذكرت "صحة تبوك"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية، مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وأشارت إلى أن الخدمات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو حتى مخالفي الإقامة
قدمت عيادات "تطمن" في تبوك خدماتها لـ 17399 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
وذكرت "صحة تبوك"، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية، مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وأشارت إلى أن الخدمات متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.