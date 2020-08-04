بدءاً من اليوم.. "الزعاق": انكماش لدرجات الحرارة وفرص مواتية لأمطار قيظية

قال: ارتفاعها هذه الأيام طبيعي.. ما بين المرزم وسهيل يصلاك من حر اللواهيب صالي

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن درجات الحرارة الشديدة التي عشناها خلال الأيام المنصرمة، ستنكمش بدءاً من هذا اليوم، على المناطق الشمالية، والشمالية الشرقية، والشمالية الغربية من السعودية، وكذلك الكويت، وفي يوم غدٍ الأربعاء ستشمل هذا الانكماش، وتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها المعتادة على المناطق الوسطى والشرقية من السعودية والبحرين، ويوم الخميس ستشمل الرياض وجنوب الرياض، إلى منطقة وادي الدواسر.

وأضاف: ما زالت الفرصة مواتية لتشكّلات سحبية ماطرة قيظية تُسمى بأمطار الهريف، على نواحي نجران وجازان، وعلى مرتفعات الحجاز والليث، كما أن الحالة الماطرة تشمل عدداً من المناطق على نواحي أبها والباحة والطائف.

وتابع: ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام أمر متوقع، ولهذا يقول أهالينا: ما بين المرزم وسهيل، يصلاك من حر اللواهيب صالي، كما أن نزول الأمطار خلال هذه الأيام أمر متوقع، ولهذا قيل: وأردف الذراع لها بنوءٍ، سجوف الماء فانسجل انسجالا، أي أنه منذ دخول موسم الذراع والذي يسمى موسم المرزم، بدأت تتشكل سحب، حيث ينزل منها المطر بشكل منهمر.

وقال: مما ينبغي التنبيه إليه أنه يتفشى في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك ولادة جديدة مناخية، تبدأ من عام 2024، وهذا الكلام لا يتكئ على أي أساس علمي ولا رصدي.