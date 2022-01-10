فيديو.. مياه جارية ومناظر أخّاذه تجذب المتنزهين‎‎ في "قنونا" بالعرضيات

ساهم اعتدال الطقس وإجازة منتصف الفصل الدراسي في كثرة الزوار

يمتاز وادي قنونا بمحافظة العرضيات، بجماله الأخّاذ وجريان المياه فيه على مدار العام، إلى جانب الخضرة التي تكتسي بها جنبات الوادي.

وساهم اعتدال الطقس هذه الأيام في جذب العديد من المتنزّهين للاستمتاع بالمناظر الخلابة، فضلاً عن إجازة منتصف الفصل الدراسي التي تعمل على زيادة أعداد الزوار في وادي فتونا .

وحصلت "سبق" على مقطع فيديو من أحد المتنزهين يُظهر انتشار أشجار النخيل على ضفاف الوادي الذي تجري به المياه.