جراحتان ناجحتان لمصاب بكسر حاد في الفقرات بمستشفى الملك خالد بالحفر

كان يعاني من انزلاق غضروفي كبير سبب ضغطًا على أعصاب الحبل الشوكي

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إجراء عمليتين لمريض أربعيني تعرض لإصابة حادة أدت إلى كسر متخلخل بين الفقرة القطنية السابعة والأولى.



وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الخامسة والسادسة سببت له ضغطًا على أعصاب الحبل الشوكي.



وسارع الفريق الطبي المختص بإجراء تدخل جراحي ناجح استمر لمدة ساعتين تم من خلاله تثبيت الكسر والخلع بواسطة إزالة الغضروف ما بين الفقرات السابعة والأولى مع دمج الفقرات بدعامة غضروفية وتثبيته ببراغي وشرائح معدنية.



وأجريت العملية الثانية عن طريق إزالة الغضروف ما بين الفقرة الخامسة والسادسة ودمج الفقرات بدعامة غضروفية مع تثبيته بشرائح وبراغي معدنية، وتكللت العمليتان بالنجاح وغادر المريض وهو يتمتع بحالة صحية جيدة .