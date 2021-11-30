"آل سالم" مدير عام الإحصاء بوزارة العدل للمرتبة الثانية عشرة

تلقى مدير الإدارة العامة للإحصاء والدراسات بوزارة العدل منصور بن حسين آل سالم، التهاني والتبريكات عقب صدور قرار وزير العدل بترقيته للمرتبة الثانية عشرة.

ويُعتبر "آل سالم" من الكفاءات وأصحاب القدرات المشهود له بتفانيه في العمل.

"سبق" تهنئ "آل سالم" على الترقية، وتتمنى له مزيدًا من التقدم والنجاح.