"التحالف": تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا.
وقال تحالف دعم الشرعية" إننا مستمرون بتقديم الدعم للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين.
شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة.
وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا.
وقال تحالف دعم الشرعية" إننا مستمرون بتقديم الدعم للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين.