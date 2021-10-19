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شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا

"التحالف": تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا.

وقال تحالف دعم الشرعية" إننا مستمرون بتقديم الدعم للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين.