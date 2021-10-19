"التحالف": تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة

شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا.

وقال تحالف دعم الشرعية" إننا مستمرون بتقديم الدعم للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين.

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19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 04:56 PM

شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا

"التحالف": تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 14 عملية استهداف لعناصر الميليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في 24 ساعة.

وأكد "التحالف" أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 48 عنصرًا إرهابيًّا.

وقال تحالف دعم الشرعية" إننا مستمرون بتقديم الدعم للجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثيين.

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