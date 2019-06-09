فرع الهيئة بالرياض يقيم "حفل السلام" بعد عيد الفطر

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمنطقة الرياض، بمقره، صباح اليوم، حفل السلام، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

حضر اللقاء، مدير عام فرع المنطقة، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ورئيس هيئة مدينة الرياض، الشيخ عبدالله السلمان، ومديرو الإدارات، ورؤساء هيئات ومراكز فرع منطقة الرياض، ومنسوبو الفرع.

وأشاد المدير العام، خلال الحفل، بما تنعم به بلادنا المباركة من أمن، وأمان، وإيمان، في ظل تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظهما الله ورعاهما ـ.

وأكد الشيخ "الحسين" على ما يلقاه الفرع من دعم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن - حفظهما الله - وتوجيهات ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند. وسأل الله، أن يحفظ على هذه البلاد دينها، وأمنها، ومقدساتها، وولاة أمرها.