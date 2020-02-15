القيادة تهنّئ رئيس جمهورية ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

أعربت عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



وبهذه المناسبة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة لفخامة رئيس جمهورية ليتوانيا.



وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.