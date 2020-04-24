فشل تجربة اختبار دواء مضاد لفيروس كورونا.. تعرَّف على التفاصيل

أخفقت أولى التجارب الطبية لاختبار دواء مضاد للفيروسات، بعدما عُقدت عليه آمال كبيرة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت تجربة في الصين أن دواء "رمدزيفير" لم يكن ناجحاً، وفقاً لمسودة وثائق نشرتها منظمة الصحة العالمية بالخطأ.

وبحسب الوثائق، فإن الدواء لم يحسّن حالة المرضى أو يقلل من وجود العامل المسبّب للمرض في مجرى الدم.

وقالت شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية، المسؤولة عن إنتاج الدواء، إن الوثيقة أساءت للدراسة.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية، أنه جرى تحميل مسودة التقرير عن طريق الخطأ.

وأظهر التقرير أن الباحثين درسوا 237 مريضاً، وأعطوا الدواء لـ 158 منهم، وقارنوا حالاتهم الصحية مع الـ 79 الذين خضعوا لعلاج وهمي.

وتبين بعد شهر وفاة 13.9 في المئة من المرضى الذين تناولوا الدواء مقارنة بـ 12.8 في المئة من الذين خضعوا للعلاج الوهمي، وتوقفت التجربة مبكراً بسبب الآثار الجانبية.

ويقول ملخص التجربة: "لم يكن لدواء رمدزيفير أي صلة بتحقيق فوائد سريرية أو فيروسية"، وفقاً لـ "بي بي سي".