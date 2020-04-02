بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة

شفاء 14 مريضًا بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 46

سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 08:25 AM

شفاء 14 مريضًا بالفيروس ليبلغ عدد المتعافين 46

بوركينافاسو: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 282 و16 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بوركينافاسو 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 282 حالة و16 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة البوركينية شفاء 14 مريضًا بالفيروس؛ ليبلغ العدد الإجمالي 46 حالة شفاء منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

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فيروس كورونا الجديد

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