أمير الشرقية يرعى حفل توقيع مشروع النقل العام بالحافلات في الدمام والقطيف

8 مسارات ترددية و212 محطة توقف و85 حافلة لنقل الركاب

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

وقّع العقد أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لشركة سابتكو المهندس خالد بن عبدالله الحقيل.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية التكامل بين الجهات المعنية في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهم في تطور الخدمات المقدمة.

وقال: "في ظل هذا العهد الزاهر نشهد -ولله الحمد- تدشين مشاريع خدمية ترفع من جودة الحياة، ومشروع النقل العام داخل حاضرة الدمام ومحافظة القطيف من المشاريع الهامة التي تسهم في تطوير جوانب عديدة، وتعمل على تسهيل حياة المواطنين والمقيمين".

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن مشاريع النقل العام تسهم في تغيير نمط الحياة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دور هذه المشاريع في تطوير البنية الاقتصادية في المنطقة، وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها.

وقال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح: إن مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة الشرقية أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في زيادة حصة النقل العام بالمملكة إلى 15 بالمائة في 2030، ودور الهيئة العامة للنقل في توفير خدمات النقل في جميع مناطق ومدن المملكة، وبخيارات تُتيح سهولة وسرعة التنقل للمستفيدين، وكذلك التشجيع على استخدام وسائل النقل العام، وتعمل الهيئة وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية على تهيئة وتوفير هذا المشروع بـ 8 مسارات ترددية بمسافة إجمالية تبلغ 453 كيلومترًا، وعدد 212 محطة توقف، وسيتضمن كذلك عدد 85 حافلة لنقل الركاب، كما يسهم مشروع النقل بالحافلات في المنطقة الشرقية في الحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "سابتكو" المهندس خالد الحقيل، أهمية مشروع النقل العام داخل حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، حيث يساعد هذا المشروع على تخفيف الاختناقات المرورية وتنظيم حركة النقل.

وقال "الحقيل": إن هذا المشروع يأتي امتدادًا لتوسّع المملكة في تقديم خدمات النقل العام بشبكة ربط تغطي جميع مدنها؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكدًا على جاهزية أسطول "سابتكو"؛ لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسلامة، وبمتابعة على مدار الساعة من مركز مراقبة الأسطول.

واختتم "الحقيل" بشكر أمير المنطقة الشرقية، وأمين المنطقة الشرقية على ثقتهم بـ"سابتكو"؛ لكونها الناقل البري الوطني الأول بالمملكة، وبخبرة تمتد لأكثر من 44 عامًا.

وتمت دراسة المشروع بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأمانة المنطقة الشرقية ليخدم حاضرة الدمام ومحافظة القطيف. وبناءً على مخرجات الدراسة، تم اقتراح عدة مسارات تحتوي على عدة مكونات وتختلف اعتمادًا على المسار من حيث الطول وعدد الحافلات وزمن التقاطر، وذلك بناءً على متطلبات الكثافة السكانية والنطاق العمراني والجغرافي، ومناقشة الأسس والاعتبارات التصميمية التي تم بموجبها إعداد المخطط العام لمسارات خطوط الحافلات وتوزيعها، ضمن مناطق وشوارع الحاضرة ومحافظة القطيف.