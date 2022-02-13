إنجاز.. المادة المفضلة لخطوط تبطين الأنابيب المعدنية بالمملكة من "سابك"

اعتمدت أخيراً لتنفيذ مشروع بطول 37 كم وقطر 42 بوصة لنقل مياه البحر

حققت مواد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إنجازاً مهماً بعد أن اعتمدت أخيراً في تنفيذ مشروع التبطين المحكم بطول 37 كيلومتراً وقطر 42 بوصة لنقل مياه البحر المالحة؛ حيث استخدمت "الشركة المتحدة للخدمات الفنية الخاصة" مواد "سابك" من البولي إيثيلين عالي الكثافة (SABIC PE100) درجة (HDPE P6006AD) التي تنتجها "سابك" في المملكة، لتنفيذ هذا المشروع باستخدام نظام Titeliner® System.

وتنامى الاتجاه لتبطين خطوط الأنابيب المعدنية في قطاع الصناعة بهدف إعادة تأهيل خطوط الأنابيب المعدنية القديمة، وحماية خطوط الأنابيب الجديدة من التآكل، وخلال هذه العملية يتم إدخال أنبوب البولي إيثيلين بقطر أعلى قليلاً من القطر الداخلي للأنبوب المعدني، وسحبه داخل الأنبوب الفولاذي، ما يؤدي إلى إنشاء بطانة محكمة، ويجب أن تكون مادة البولي إيثيلين المستخدمة في هذا المشروع قادرة على تحمل ظروف التشغيل القاسية بما في ذلك مقاومة عالية للأحمال الميكانيكية أثناء عمليات التركيب والتشغيل، وتحمُّل درجات الحرارة العالية، والتآكل، ومقاومة الاحتكاك أثناء فترة عمر الأنابيب.

ويُعد منتج "سابك"، المادة المفضلة لمشاريع تبطين الأنابيب المعدنية الخاصة بنقل المياه في المنطقة، وتُعد درجة (P6006AD) هي المادة الأولى التي يتم سحبها داخل أنبوب بقطر 42 بوصة لمسافة كيلو متر، ووقع الاختيار على مواد "سابك" لتصنيع الأنابيب، نظراً لما تتميز به هذه المواد من سهولة المعالجة واستقرار الأبعاد والمرونة.

وكانت "سابك" قد أهّلت موادها وفقاً للمعايير العالمية، مثل: معايير (ISO 4427) ومعايير (ASTM D 3350)، وكذلك معايير شركات النفط والغاز.

تعقيباً على هذا الإنجاز، قال مدير عام البلاستيكيات الهندسية وحلول السوق في "سابك" المهندس عبدالله العتيبي: "من خلال الاستفادة من إمكانات التقنية والابتكار المتطورة التي نمتلكها والمشاركة مع شركاء سلسلة القيمة الذين يشاركوننا رغبتنا في الابتكار، فإننا نوسع حدود ما يمكن أن تفعله مواد "سابك" لإيجاد قيمة يستفيد منها الجميع في هذه الصناعة".

وأضاف: تسهم "سابك"، من خلال قطاع الأنابيب والمرافق، في تلبية احتياجات السوق والطلب من خلال تطوير حلول جديدة ذات قيمه مضافة ومستدامة وتلبية جميع المعايير واللوائح ذات الصلة بصناعة الأنابيب.