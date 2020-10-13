الآسيوي: هؤلاء المرشحون للفوز بجائزة الهداف في الدوري السعودي

سباق منتظر بين المهاجمين في الأندية الكبيرة

قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتسليط الضوء على أبرز المهاجمين المرشحين للفوز بجائزة الهداف في بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم القادم، والذين يرجح أن يكون لهم دور كبير في صقل المنافسة على الفوز بلقب البطولة.



وتنطلق منافسات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020-2021 اعتباراً من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر.



وتم اختيار خمسة لاعبين برزوا في ترتيب الهدّافين الموسم الماضي؛ حيث تضمّ قائمة اللاعبين المرشحين عددًا من النجوم الذين بات الجميع يعرفهم في قارة آسيا، والذين يمتلكون أيضًا شهرة على المستوى العالمي.



ويمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الذين يتوقعون أن يفوز بجائزة هداف الدوري السعودي لهذا العام؛ حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 16 أكتوبر.



عبد الرزاق حمدالله - النصر

يتطلع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر للمحافظة على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، بعدما كان توج بهذه الجائزة خلال الموسمين الماضيين.



في عام 2018 حطم حمدالله الرقم القياسي في عدد الأهداف الموسم بموسم واحد، بعدما طرق شباك الخصوم في 35 مناسبة قاد من خلالها النصر للتتويج بلقب الدوري، وعاد الموسم الماضي ليحتفظ بلقبه بعدما سجل 29 هدفًا، وحصل النصر على المركز الثاني.



حمدالله يمر بفترة مثالية في الوقت الحالي؛ حيث تصدر ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا بمنطقة الغرب، بعدما سجل 7 أهداف، وساهم في تأهُّل النصر للدور قبل النهائي.



ويمتلك النجم المغربي قدرات عالية في ألعاب الهواء والمراوغة والتسديد، إلى جانب الذكاء في التحرك خلف مدافعي الخصم.



بافيتمبي قوميز - الهلال

يحظى المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز بشعبية كبيرة في أوساط جماهير نادي الهلال، وذلك بسبب الأهداف الحاسمة التي سجلها منذ انضمامه للفريق عام 2018، وطريقته المميزة بالاحتفال بعد التسجيل.



نجح "قوميز" في الموسم الأول مع الهلال في تسجيل 21 هدفًا حصل من خلالها على المركز الثاني في ترتيب الهدافين، ثم سجل في موسمه الثاني 27 هدفًا احتفظ من خلالها بوصافة ترتيب الهدافين.



لكن التألق الأكبر للاعب قوميز جاء في دوري أبطال آسيا 2019، بعدما سجل 11 هدفًا ليتوج بجائزة هداف البطولة، وساهم في تتويج الهلال باللقب القاري.



ويمتلك قوميز خبرة كبيرة كمهاجم، بعدما لعب في أندية سانت ايتيان وليون ومرسيليا في فرنسا، إلى جانب سوانزي سيتي الإنكليزي وغلطة سراي التركي، كما لعب 12 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.



عمر السومة - الأهلي

يعتبر المهاجم السوري عمر السومة واحدًا من أفضل المهاجمين في قارة آسيا؛ حيث إنه يواصل التألق مع نادي الأهلي السعودي منذ انضمامه للفريق عام 2014.



عمر السومة توج هدّافًا للدوري السعودي ثلاث مرات على التوالي موسم 2014-2015 برصيد 22 هدفًا و2015-2016 برصيد 27 هدفًا و2016-2017 برصيد 24 هدفًا، وحصل على المركز الخامس موسم 2017-2018 برصيد 19 هدفًا، والمركز الثالث الموسم الماضي برصيد 19 هدفًا أيضًا.



وعلى الصعيد القاري تألق السومة مع نادي الأهلي من خلال تسجيل 19 هدفًا في البطولة، من ضمنها 7 أهداف في نسخة عام 2019 عندما خرج الفريق من دور الـ16 بخسارته أمام مواطنه الهلال الذي توج باللقب.



ويمتلك السومة قدرات عالية على أرض الملعب، سواء عبر التعامل مع الكرات العالية، وتسديد الكرات الثابتة، إلى جانب الذكاء الميداني والقدرة على اقتناص مرمى الخصم من مواقف مختلفة.



يوسف نياكاتي - الوحدة

خاض المالي يوسف نياكاتي موسماً واحداً في الدوري السعودي مع نادي الوحدة الذي انضم إلى صفوفه في يوليو 2019 قادماً من نادي يونيون سانت غيلواز البلجيكي.



وخلال موسمه الأول مع الفريق نجح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في تسجيل 16 هدفًا ساهم من خلالها في حصول الفريق على المركز الرابع، وحصل هو على المركز الرابع في ترتيب الهدافين.



خلال مسيرته مع فريقه البلجيكي الذي يلعب بالدرجة الثانية، سجل نياكاتي 22 هدفاً في 36 مباراة خلال موسم 2018-2019، وكان أشهر أهدافه الثلاثية في مرمى أندرلخت ضمن كأس بلجيكا.



رومارينيو - الاتحاد

المرشح الخامس في هذه القائمة هو البرازيلي رومارينيو الذي حل بالمركز الخامس في ترتيب الهدافين، وذلك بعدما سجل 15 هدفًا لنادي الاتحاد، وساهم في تفادي الفريق لخطر الهبوط.