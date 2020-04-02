هدف "بلغيث" و"السليطين" ضمن الأجمل "على الطاير" في دوري الأبطال

التصويت يستمر حتى 10 إبريل .. وسط منافسة خماسية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدفي عقيل بلغيث بقميص فريقه السابق الأهلي في مرمى العين الإماراتي عام 2017، وبدر السليطين لاعب الشباب في مرمى الجزيرة الإماراتي بنسخة عام 2013، من بين أجمل 5 أهداف جاءت من تسديدات هوائية "على الطاير" في بطولات دوري أبطال آسيا.

وفتح موقع الاتحاد الآسيوي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أجمل هدف من بين الأهداف الخمسة من اليوم وحتى يوم الجمعة 10 إبريل (الجاري).

هدف "بلغيث" أمام العين

سجل عقيل بلغيث هدفًا تاريخيًا، يمكن أن نتوقع أن يسجله مهاجم مثل زميله عمر السومة، وليس من لاعب في مركز قلب الدفاع.

فقد تابع بلغيث الركلة الركنية التي نفذها عبدالفتاح عسيري، ليسدد الكرة بالوجه الخارجي للقدم وظهره للمرمى، بعيدًا عن متناول الحارس خالد عيسى، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 .

هدف "السليطين" أمام الجزيرة الإماراتي

لعب بدر السليطين دور البديل الذهبي في المباراة التي خاضها فريقه الشباب أمام الجزيرة خلال دور المجموعات عام 2013، حيث شارك في منتصف الشوط الثاني ليسجل هدف الفوز بعد 13 دقيقة من مشاركته.

واستقبل "السليطين" الكرة في الجهة اليسرى، قبل أن يسددها صاروخية "على الطاير" بعيدًا عن متناول الحارس خالد عيسى، ليحقق الشباب الفوز بنتيجة 2-1.

ويتنافس بلغيث والسليطين على لقب أجمل هدف مع كلٍ من ( هوانغ بوين لاعب جوانزو الصيني، وريوتشي كوريساوا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وفيكتور كاربينكو لاعب بونيودكورالأوزبكي).