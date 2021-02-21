القصيم في أسبوع.. إغلاق 22 منشأة لم تلتزم احترازياً وإصدار 59 مخالفة

عبر 15 ألف جولة نفّذتها "الأمانة" وبلدياتها داعية عموم المستفيدين إلى الإبلاغ

نفّذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة، خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 15 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية، أسفرت عن إصدار 59 مخالفة وإغلاق 22 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم، أن هذه الجولات تنفذ بشكل يومي وفق خطة عمل محددة تستهدف الشمولية على جميع الأنشطة المستهدفة، وذلك عبر الفرق الرقابية لأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بمشاركة الفرق التطوعية ضمن برامج الأمانة المجتمعية.

ودعت الأمانة، عموم المستفيدين، إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة بالاتصال بالرقم (940) أو تقديم البلاغ عبر تطبيق "بلدي".